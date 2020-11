Bakan Soylu: Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri’ne katıldı.

Kadına yönelik şiddet olaylarını sert sözlerle eleştiren Bakan Soylu, “2019'da 336, 2020'de 20 Kasım itibariyle, 234 kadın aile içinde, kadına yönelik şiddet kapsamında cinayetten hayatını kaybetmiştir. Geçen yıl ilk 10 aylık periyotta can kaybı 308 idi. Yüzde 24'lük bir düşme var ama bizim için yeterli değildir. Bizim için buradaki rakam çok net söylüyorum, bir kadın cinayeti bile toplumumuza, inancımıza, öğretimize, medeniyetimize, Yunus'umuza, Mevlana'mıza, Hacı Bektaş'ımıza yakışmaz. Bu kadar açık ve net. Elbette ki kanunlarla gerekli her şeyi yapabilmek, temel sorumluluğumuzdur, ayrı. Ama toplumumuzda her şey kanunla belirlenmiş değildir. Biz bir milletiz. Tekrar söylüyorum. Her şey suç ve ceza kavramında düşünülmemelidir. Bu yapılıyor zaten. Herkes kendi otokontrolünü, milletimiz kendi otokontrolünü, kendi değerlerimiz çerçevesinde yapabilme kabiliyetine sahiptir. Biz böyle bir milletiz. İyiliği, yardımı, ayıbı, iyiyi, kötüyü tarif edebilen bir milletiz. Aileyi, anneyi, babayı bizi bu kavramlar ayakta tutmaktadır” dedi.

“Hakikaten ben anlamıyorum. Kadına şiddet ne demektir? Dövmek, şiddet ortaya koymak, bunlar ne demektir? Bu yakışır mı? Bizim anlayışımızla örtüşür mü?” diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Sinirlenecekmiş. Kadını vuracağına kendini vur, delikanlısın ya. Neyini tatmin ediyorsun ya, neyini? Bizi baştan çıkarmasınlar. Bu işi yapanlara sesleniyorum. Bizi burada baştan çıkarmasınlar. Onun için, biz sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve bu meseleyi çözmek durumundayız. Avrupa'ya ve dünyaya, güya o gelişmiş medeniyetleriyle her tarafta övünç duyduklarını ifade eden Avrupa'ya ve dünyaya, bu meselenin nasıl çözüldüğünü; inancımızla, kimliğimizi, aile yapımızın nasıl bu meseleyi çözdüğünü göstermek durumundayız.”

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü de kutlayan Bakan Soylu, “Şenay Aybüke Yalçın gibi Necmettin Yılmaz gibi gencecik yaşlarında bu ülkenin çocukları doktor olsun, mühendis olsun, bilim insanı olsun, sanatkar olsun diye emek verirken, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilmiş tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Dün annelerinin, babalarının röportajlarını dinledim. ‘Yine olsa yine öğretmen yapar, yine aynı yere gönderirim’ dediler. Biz asaletli bir milletin evlatlarıyız. Bildiğiniz gibi 25 Kasım, tüm dünyada ve bizde, kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak ilan edilmiştir. Uluslararası alanda böyle bir gün varsa, demek ki küreseldir ve tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Farklı kültürlerde, farklı zamanlarda bu konuda yaşanmış pek çok hadise, pek çok mağduriyet var. Kur’an-ı Kerim’de kız çocuklarının öldürülmemesi, kadınlara güzel davranılması yönünde ayetler, hatta bizatihi Nisa isminde bir sure var. Yine bu konuda bizzat Resulullah’ın hadisi şerifleri, ikazları, kendi hayatındaki örnek davranışları, nezaketi ve hassasiyeti var” dedi.

‘BURADA HER ŞEY DAHA ÇOK POLİSLE OLMUYOR'

İnsanların özel hayatları ve aile hayatları söz konusu olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Burada her şey daha çok polisle olmuyor. Bu davranışın sebebi nedir, tetikleyicisi nedir, insanlar hangi psikolojiyle böyle bir suçu işler, personelimizi, neyi doğru yaparsak neticeyi değiştiririz, topluma, kamu personeline, sivil topluma hangi mesajı vermeliyiz, personelimizi nasıl eğitebiliriz. Yöneticilerimiz nelere dikkat etmeliler, başka hangi adımları atabiliriz, dünya bu konuda ne yapıyor, şikayet ve bildirim mekanizmasını nasıl daha iyi bir noktaya taşırız. İşte bunları doğru değerlendirmek ve bana göre en önemlisi, bütün doğruları aynı anda ve gecikmeden yapmak durumundayız. Şunu kabul etmek gerekir ki, Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Türkiye’de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır” diye konuştu.

KOLLUK BİRİMLERİ VE MÜLKİ AMİRLERE UYARI

Kolluk birimleri ve mülki idare amirlerinin gerekli tedbir kararını vermekten çekinmemeleri ve gecikmemelerini isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

* Mağdur olan kadına ve beraberindeki çocuklara, barınma yeri sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması, kanunun mülki idare amirlerimize verdiği yetki ve sorumluluklardandır.

* Yine aynı kanunda kolluk birimlerimize de gecikmesinde sakınca bulunan hallerde koruyucu ve önleyici tedbir alabilme imkanı getirilmiştir. Bu noktada şunu ifade etmek isterim, gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz, böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler.

* Çünkü sonrasında ‘eyvah’ yetmez. Hatta ‘bu kararları verirken gecikmeyin’ demek bile belki doğru değil, ‘acele edin’ demek lazım. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. ‘Gittim ama bir şey yapmadılar’ demesin. Elbette ki bu konuda sadece 6284'le sınırlı kalmış değiliz.

* Yine AK Parti hükümetleri döneminde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları hazırlandı. Üçüncü plan 2016-2020 arasını kapsıyordu, şimdi dördüncüsü hazırlanıyor. (DHA)