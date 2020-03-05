Bakan Soylu tepki göstermişti! Gazeteci Namık Koçak Sözcü’ye konuştu

Edirne sınırında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede gazetecilere açıklamalarda bulunurken Tele 1 Program Müdürü Namık Koçak’ın bir sorusu üzerine sert tepki gösterdi.

Koçak’ın sınırdan geçen göçmen sayısının nasıl tespit edildiği üzerine sinirlenen Soylu, “Siz kimin tarafındasınız? İçişleri Bakanı yalan mı söylüyor?” diyerek azarladı.

“BANA KİME HİZMET EDİYORSUN DİYE SORDU?”

45 yıllık deneyimli gazeteci Namık Koçak, o anlarda yaşadıklarını Sözcü ile paylaştı. Koçak, şu ifadeleri kullandı;

*Herkesin merak ettiği bir soruyu sorduğum için böyle bir tepki ile karşılaştım. Bana kime hizmet ettiğimi sordu, bir Bakan’a yakışmayacak bir üslup ile konuştu.

Bana ‘sen’ diye hitap etti hatta tartışmayı kan testine kadar götürdü.

*Bakan uzaklaştıktan sonra, polisler gelerek basın kartımı aldı. Bakan, çok basit bir soruya bile tahammül edemedi. Biz 12 Eylül döneminde bile soru sorabiliyorduk.

“SORUM BASİT VE ZARARSIZDI”

Koçak, sorusunun basit ve zararsız olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu soruyu dün de Edirne Vali Muavinine’de sordum ancak kendisi ‘Ben bir şey söyleyemem bu konuda’ cevabını verdi.

*Teyit de edemedi. Ben de aynı soruyu Bakan Soylu’ya sorduğumda, ‘Siz Yunanistan’a mı hizmet ediyorsunuz, kanınızdan şüphe etmek lazım’ dedi.

*Ben de Türk olduğumu ve Türk basınına hizmet ettiğimi söyledim. O da sinirlendi. Bir soruda böyle darmadağın oluyorlarsa size sorulacak çok sorular var.



İŞTE O DİYALOG

Muhabir: 140 bine geldik dediniz, fakat biz bunu teyit edemedik bir türlü.

Soylu: Siz kimsiniz?

Muhabir: Tele1 televizyonu.

Soylu: Kaç muhabiriniz var sizin?

Muhabir: Ben varım.

Soylu: Bir tek sensin. Peki bizim sınırımızda kaç karakolumuz var?

Muhabir: Vilayet de bunu teyit edemedi.

Soylu: Vilayet burada. Siz kimin tarafındasınız?

Muhabir: Türkiye tarafında.

Soylu: Şu anda sizin yaptığınız Yunan medyasının çarpıtmasını burada ifade etmektir.

Muhabir: 140 bin kişi geldi mi?

Soylu: O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?