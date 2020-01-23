Bakan Soylu: Uyuşturucudan ölüm 500’ün altına indi

Türk Polis Radyosu Lansmanı, İstanbul Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ev sahipliğini İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yaptığı ve yenilenen yayın içeriği ve yeni yayın döneminin tanıtıldığı programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile ünlü isimler Demet Akalın ve Ali Şan da katıldı.

UYUŞTURUCUDAN ÖLÜM AZALDI

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben bu akşam bir vefa adına buradayım” diyerek Türk Polis Radyosu’na verdiği değeri anlattı. Soylu açıklamasında, narkotik, terör olayları ve trafik kazalarıyla ilgili bazı verileri paylaştı. 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin 941 kişi olduğunu ifade eden Soylu bu rakamın 2018 de 657’ye 2019’da ise 500’ün altına indiğini söyledi.

DAĞDA 500 TERÖRİST KALDI

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundaki sayının da iyice azaldığını belirten Soylu, terörle mücadelenin başarısına vurgu yaptı. Terör örgütü üyelerinin dağdaki sayısının 500 kadar kaldığını, örgütün kurulduğu dönemdeki sayılara gerilediğini ifade etti.

68 YILLIK RADYO

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “Sirkecideki postanenin en üst karındaki 2 odadan yayın hayatımız başladı. 94.1 istanbul frekansı 1952 yılından beri halkın sesi ve güvenin simgesi oldu. İlkelerinden taviz vermeden bugüne kadar devam etti”