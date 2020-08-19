Bakan Soylu’dan çifte uyarı: Telefon ve araba!

Türkiye’de ilk defa Kahramanmaraş il AFAD Müdürlüğü tarafından oluşturulan İl Afet Riski Azaltma Planı’nın (İRAP) tanıtımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Soylu, İRAP’ın 2019 yılının Mayıs ayından bu yana sürdürülen bir çalışma olduğunu, çalışmanın her bir aşamasını yakından takip ettiklerini söyledi.

ÖRNEK VE PİLOT ÇALIŞMA

Soylu bu çalışmanın örnek, model ve pilot bir çalışma olduğunu belirterek şöyle devam etti:

* İnşallah cuma günü, bizim çok geniş katılımlı bir toplantımız olacak. Yine toplantının açılışında İl AFAD Müdürümüz ve Meltem hocamızın hakikaten bu örnek, başarılı, gelişmeye müsait, canlı, hayatı olan bu projeyi oradaki arkadaşlarımıza sunabilme imkanı olabilirse, hem onları da yeni bir motivasyona, yeni bir heyecana, yeni bir anlayışa sevk ederler.

* Yine özellikle atacağımız bu adım, tüm Türkiye’ye bizim uzun zamandır hem başlangıcını hem sürecini hem de sonucunu takip etiğimiz ve sonucunu da burada büyük bir memnuniyetle müşade ettiğimiz bu adım, bütün Türkiye’de özellikle il risk afetlerini azaltılmasında büyük bir katkı sağlayacak, çatı olarak da TARAP dediğimiz Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nı hep birlikte bütünleşik olarak oluşturacaktır.

İKİ UYARI: TELEFON VE ARABA

Türkiye’nin afetlere bakışını değiştirmesinin esas nedeninin 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi olduğunu, ondan sonra afet yönetiminin afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak şekillendiğini ifade eden Soylu şunları ifade etti:

* Deprem olduğu zaman yaptığımız ilk iş, hemen cep telefonlarıyla birlikte deprem bölgesindeki yakınlarımızı aramak. Veya deprem bölgesindeysek deprem bölgesindeki diğer arkadaşlarımızı aramak, ‘Sana bir şey oldu mu?’ diye.

* Cep telefonuyla aradığımız zaman yaptığımız şudur; Açık söyleyeyim ambulansın gelmesini engellemek, arama kurtarma ekiplerinin gelmesini engellemek, bu konudaki AFAD’ın, yerel yönetimlerin ve tüm birimlerin çalışmalarını ve ulaşımlarını engellemektir. 99 depremindeki manzaralar eğer tekrar ortaya çıkarsa ulaşılamaz bir tabloyla karşı karşıya kalırız.

* Basit bir şey var, internet tabanlar geniş ve operatörlerimiz de bu kanalları genişletmeye devam ediyorlar, sadece afetlere hazırlık olarak. Bu konuda ya mesaj atılması gerekir ya da internet tabanlı konuşma uygulamalarından istifade edilmesi gerekir.

* İkinci bir şey, deprem olur olmaz özel arabalarımızla yola çıkıyoruz. Deprem alanında uzaklaşmak, güvenli bir alana ulaşmak ve arabayı da güvenli bir korunma aracı olarak kullanmak. Bu ikisi de yanlış. Yollar tıkanacak, tıkanmaması mümkün değil. Yollar tıkandığı zaman ambulanslar ulaşmak istedikleri yerlere ulaşamayacak.

ACİL NUMARALARA 112 ÇATISI

Acil servis numaralarının 112 çatısı altında toplanması için yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:

* Şimdi biz 112 ile ilgili önemli bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistem açık. 112, şu an dünyada parmakla gösterilen bir yazılım, birçok ödül aldı.

* İnşallah önümüzdeki haziran ayında, Allah nasip ederse, Türkiye’de ormandan itfaiyeye kadar, AFAD’dan jandarmaya kadar, polise kadar, sahil güvenliğe kadar, sağlığa kadar birçok acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, tek bir 112 numarasında birleştireceğiz.

* Peki bunun bize avantajı ne olacak? Vatandaşımız her yeri aramayacak, buzdolabının üzerine numaraları her birini ayrı ayrı mıknatısla yapıştırmayacak.

* Bu yazılımın bize çok daha büyük bir avantajı olacak. Bu yazlım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek. Hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerede oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor, büyün bunları analiz edecek ve bütün konulara tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek. (DHA)