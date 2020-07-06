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Bakan Soylu’dan ‘üç kural’ uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara coronaya karşı üç kuralı hatırlattı. Bakan Soylu, düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin ‘Maske-Mesafe-Temizlik’ kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir” dedi.

13:43 -
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Bakan Soylu’dan ‘üç kural’ uyarısı

Corona virüsü vakalarının artmasının ardından Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşlara uyarıda bulundu.

KURALLARA UYGUN TOPLANTI

Her pazartesi yapılan Güvenlik Toplantısı’nın maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Soylu, düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinlikte bu kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Foto: İHA / Bakan Soylu, her pazartesi yaptıkları güvenlik toplantısının pandemi kurallarına uygun gerçekleştirildiğini ifade etti.

MESKE, MESAFE, TEMİZLİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de, Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir.”  (İHA)

Corona düğün İçişleri Bakanı Pazartesi sosyal medya Süleyman Soylu Twitter
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