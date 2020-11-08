Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Soylu’nun corona tedavisi tamamlandı, toplantıya başkanlık etti

Covid-19 tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Güncellenme: 16:48, 08/11/2020
Haberler Gündem
Bakan Soylu’nun corona tedavisi tamamlandı, toplantıya başkanlık etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ve kızının corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Ankara’da bir hastanede tedavi altına alınan Soylu 3gün önce hastaneden taburcu olmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, “Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü” ifadelerini kullanmıştı.

Evdeki tedavi süreci de tamamlanan Soylu, İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Coronaya yakalanan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklamaSon dakika... Coronaya yakalanan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ankara Corona hastane İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığı Sağlık son dakika sosyal medya Süleyman Soylu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more