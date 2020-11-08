Bakan Soylu’nun corona tedavisi tamamlandı, toplantıya başkanlık etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ve kızının corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Ankara’da bir hastanede tedavi altına alınan Soylu 3gün önce hastaneden taburcu olmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, “Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü” ifadelerini kullanmıştı.

Evdeki tedavi süreci de tamamlanan Soylu, İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.