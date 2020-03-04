Bakan uyardı: ’14 gün’ uygulamasına dikkat etmeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre için gidip dönenler ile corona virüsü salgını nedeniyle ölümlerin sıkça rastlandığı Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerden Türkiye’ye dönen vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Umre ziyaretinden dönenlerle ilgili tedbirleri sıralayan Bakan Koca, yurt dışından gelenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım” paylaşımıyla çarpıcı bir açıklamada bulunan Koca, umreden ve yurt dışından dönen vatandaşlara uymaları gerektiğine ilişkin şu tedbirleri sıraladı:

*Umre dönüşünde ilk 14 gün evde geçirilmelidir.

*Başta Çin, İran, ırak, Güney Kore ve İtalya olmak üzere yurt dışından gelenler 14 günü evde geçirmelidir.

*Mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

*Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır.

*Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır.

*Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır.

*Havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

*Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır.

*Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

*Rapor almak gerekiyorsa, sağlık kuruluşları yetkilidir.