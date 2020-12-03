Bakan uyarmıştı, ev ev denetim başladı

Tüm uyarılara rağmen karantina ve temaslı oldukları tespit edilen kişilerin evlerinde olması gerekirken dışarıya çıkıp vaka sayılarını arttırmaları Samsun Valiliğini ek tedbirler almaya itti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Samsun’da vaka sayısı artışının yüzde 100 olduğunu açıklamasının ardından alınan bu kararda jandarma ve polis ekipleri tarafından karantinada olması gereken kişilerin evlerinin tek tek kontrol edileceği belirtildi.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Vali Zülkif Dağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, pozitif ya da temaslı kişilerin sokaklarda dolaştığı yolunda bir çok ihbar aldıklarını vurgulanarak, şunları söyledi;

*Geçtiğimiz haftalarda vaka sayısıyla beraber, yoğun bakım yatışlarımızdaki artışın endişe verici bir boyuta geldiğiyle ilgili halkımıza uyarılarda bulunduk. Ancak Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi ilimizde korona virüsü vakalarındaki artış alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen bir türlü istediğimiz seviyelere inmiyor.

*Hala bize gelen ihbar ve şikayetlerde pozitif ve temaslı olup izolasyon kurallarına uymayan kişilerin aramızda dolaştığına dair bilgiler alıyoruz. Bu nedenle bu durumun önüne geçmek için Emniyet ve Jandarma ekiplerimizin desteğiyle ev ev sürdürülecek bir denetim sürecini bugün itibariyle başlattık.

KAPI KAPI KONTROL EDİLECEK

Güvenlik güçlerinin filyasyon ekipleriyle birlikte çalışacaklarını ve karantinada olması gereken kişilerin adreslerinin Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden iletileceğini dile getiren Vali Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Güvenlik güçlerimiz, pozitif ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret ederek, kişilerin evlerinde olup olmadığını kontrol edecek. Kontrollerde evlerinde olmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacak ve bu kişiler yurtlarımızda karantina altına alınacak.

*Şu an geldiğimiz tabloda hiçbir detayı atlamadan kapı kapı kontrol yapma durumundayız. Hedefimiz pandeminin etkisini ilimizde kırıp yeniden Samsun'u pandemiyle mücadelede örnek iller arasına sokmak, umarım bunu hep beraber el birliğiyle, en hızlı bir şekilde sağlarız.