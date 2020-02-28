Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz.

* Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmi açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli.

* Aziz milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili yasal süreç başlatıldı.

* Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor.

* Rabbim, kahraman ordumuzun yardımcısı olsun.

* Yapılan yalan haber ya da paylaşımlara ilişkin tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’miz tarafından gerçekleştirilmektedir.

* Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. İHA