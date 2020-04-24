Bakanlar normalleşme sürecini görüştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli arasında gerçekleştirilen görüşmede, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği konuları ele alındı.

“BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNASYON PLANLANDI”

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ve normalleşme sürecinin koordinasyonunun değerlendirildiği toplantıda ayrıca, salgın sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.

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