Bakanlığın genelgesine dikkat çekmek için 50 kişiyle otobüse bindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, bir süredir bazı basın organlarında ve sosyal medyada, İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarından yansıtılan kalabalık görüntüleriyle ilgili açıklamalar yaptı; uygulamalı olarak İçişleri Bakanlığı'nın otobüslerdeki düzenlemesinin etkilerini gösterdi.

Bir belediye otobüsünün önünden açıklamalar yapan Ongun, “Otobüs, İstanbul'daki normal toplu taşıma otobüslerinden bir tanesi. Rutin zamanda maksimum yolcu taşıma kapasitesi 100. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeye göre bu kapasitenin yarıya indirilmesi gerekirdi. Yani 100 kişilik araca, sadece 50 kişinin alınma hakkı var. Araç 23 koltuktan oluşuyor” bilgilerini verdi.

50 KİŞİLİK OTOBÜSTE OLUŞAN MANZARA

Ongun, daha sonra 50 kişilik İBB personeliyle birlikte otobüse binerek, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre oluşan manzarayı ortaya koydu.

Maske ve eldivenini takarak, 50 personelle birlikte bindiği otobüsün içinden açıklamalarını sürdüren Ongun, “İETT ve Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri, 100 kişilik araçlarına genelge gereği 50 kişi alsa, yaşayacağımız yoğunluk bu. Nefes almaya imkan bile yok. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım araçlarında her zaman bundan daha az sayıda insan oluyor. Ama nedense bazı fotoğraflar çekilip, ‘otobüsler çok kalabalık, seferleri azaltınız' deniliyor” dedi.

“SALGIN GÜNLERİNDE KULLANILMAMASI GEREKİR”

Otobüslerde, koltuklara asılan ilanları gösteren Ongun, “Gördüğünüz gibi ilanlar asıldı, koltuklarda bir kişi oturması lazım. Tüm kurallara uyduğumuz takdirde bile, son genelgeye uyduğumuz takdirde bile yaşayacağımız yoğunluk bu. Burada önemli olan insanları evde tutmak, insanların evde kalmasını sağlamak. Toplu taşıma araçları, salgın günlerinde kullanılmaması gereken araçlardır. Alınması gereken en büyük önlem bu olacaktır” ifadelerini kullandı.