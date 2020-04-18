Bakanlığın masasından kalkan 15 Temmuz gazisi isyan etti!

Gazilik haklarından faydalanamadıklarını öne süren, haklarında toplanan bağışların kendilerine ulaşmadığını iddia eden 15 Temmuz gazileri, 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde toplu eylem yapmayı planlamış ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesiyle eylemler son bulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşen 15 Temmuz gazileri, haklarında iyileştirme sözü alarak masadan kalkmış ve eylemlerinden vazgeçmişlerdi.

Bakan ise görüşmenin ardından, “Bugün, vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan ölümü göze alan kahraman gazilerimizi bakanlığımızda misafir ettik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri bizim kıymetlilerimiz. Her daim onların yanındayız” mesajını paylaşmıştı.

“TOPLANAN MİLYONLARIN TAKİPÇİSİYİZ”

20 Ocak'taki toplantıda yer alan gazilerden Ufuk Yeğin, Bakan Selçuk'a seslenerek, “Toplantıda masadakileri kandırmışsınız” dedi.

Yeğin, “Sözümün arkasındayım, masada size söyledim. Binlerce kişi ile bakanlığın önünde olacağım. Bakan, gazisini kandırmaz. SGK maaşı olmayan tek gazi, 15 Temmuz gazileri. Toplanan milyonlarımızın da takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

“HALK VAKIF KURUN DİYE SİZE PARA VERMEDİ”

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a da seslenen Yeğin, “Halk, vakıf kurun diye size para vermedi Sayın Hasan Doğan. Sürekli ister pozisyonuna sokup 15 Temmuz gazilerinin itibarı ile oynayamazsınız” dedi. Yeğin'in çıkışına birçok gazi destek verdiğini açıkladı.



