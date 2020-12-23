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Bakanlık açıkladı! 7 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan kaçan 7 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. 

Güncellenme: 21:57, 23/12/2020
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Bakanlık açıkladı! 7 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 7 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.

SAYI 241’E ULAŞTI

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan  örgüt mensubu sayısı 241’e yükseldi” denildi. DHA

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