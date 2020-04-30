Corona ile mücadelede yeni komisyon

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Komisyonla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.