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Bakanlık duyurdu: ‘Kapan-6 Zori’ başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Batman illeri ara hattında 'Kapan-6 Zori' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor.

10:10 -
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Bakanlık duyurdu: ‘Kapan-6 Zori’ başladı

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ‘Kapan-6 Zori Operasyonu’ başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı tarafından yönetilen operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 95’i operasyonel tim olmak üzere 1440 personel katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonlarının, vatandaşların da desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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