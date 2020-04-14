Bakanlık duyurdu… Tahliyeler ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, TBMM’de kabul edilen Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girer girmez, tahliyelerin başlayacağı belirtildi.

Tahliye sürecinde kolluk kuvvetlerinin, corona virüsü tedbirleri kapsamında hükümlü yakınlarının kalabalıklaşmasına izin vermeyeceği, basın mensuplarını da belli bir noktadan çekim yapmaları konusunda uyaracağı bildirildi.

Aynı zamanda ilk tahliyelerin ardından bir süre sonra bakanlık tarafından da farklı noktalardan tahliye görüntüleri ve fotoğrafların basın mensuplarıyla paylaşılacağı kaydedildi.

CUMA SONA ERECEK

Bilgilendirmede, tahliyelerin cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiği, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de tahliyeler bittikten sonra genel bir değerlendirme yapacağı bildirildi.

ERDOĞAN’IN ONAYINA KALDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada “Meclisimizin kabul ettiği bu kanun onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe koyacağız” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)