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Bakanlık duyurdu: Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları'nca, bin 22 personelin katılımıyla "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

09:17 -
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Bakanlık duyurdu: Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu” başlatıldı.

FOTO: İHA

İçişleri Bakanlığı’dan gelen açıklama şöyle:

72 OPERASYONEL TİM

* Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.022) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor.

FOTO: İHA

* Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı.

FOTO: İHA

* Operasyonlarda 80 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı Korucu ÖZEL HAREKAT Polis
Son güncelleme: 09:41 03.09.2020
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