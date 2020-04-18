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Bakanlık mide bulandıran listeyi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Ürünlerin içeriği mide bulandırdı. Listede yer alan firmaların insanlara kebap, köfte ve lahmacunda kanatlı hayvan eti, sucukta at eti, baş eti ve sakatat, balda glikoz ve fruktoz şurubu, pul biberde boya, zeytin yağında tohum yağı ve trans yağ, çikolatada ilaç yedirdiği ortaya çıktı. İşte taklit ve tağşiş yapan 45 firmaya ait 55 ürünün listesi...

10:24 -
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Bakanlık mide bulandıran listeyi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldığı bir televizyon programında gıdada taklit ve tağşiş yapan 45 firmanın kamuoyuna açıklandığını söyledi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan 55 parti ürün incelendiğinde, insan gıda sağlığını hiçe sayan firmaların insanlara yedirdikleri mide bulandırdı.

KANATLI HAYVAN, BAŞ VE AT ETİ

Gıdalar üzerinde yapılan incelemeye göre; kebap, köfte ve lahmacunda kanatlı hayvan eti, sucukta at eti, baş eti ve sakatat, balda glikoz ve fruktoz şurubu, pul biberde boya, zeytin yağında tohum yağı ve trans yağ, çikolatada ise sildenafil adlı ilaç çıktı.

AŞIRI DOZU ÖLÜMCÜL

Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullandığı belirlenen sildenafil maddesinin çok tehlikeli olduğu ve aşırı doz kullanıma bağlı ölüme götürebileceği belirtildi.

Mide bulandıran listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

internet
Son güncelleme: 10:46 18.04.2020
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