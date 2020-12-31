Bakanlık süreyi uzattı, İBB’nin ücretsiz WiFi hizmeti devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 2017 yılında WiFi hizmetleri için frekans tahsis edilmişti. İstanbullunun kullandığı 650 metrobüste bu frekans ile ücretsiz internet hizmeti sunuluyordu.

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun (BTK), İBB'ye geçici olarak tahsis ettiği frekansın süresi, 5G bandı olarak mobil işletmecilere tahsis edilmesinin planlanması nedeniyle 31 Aralık 2020'de doluyordu.

İBB, BTK'ya WiFi hizmeti vermeye devam edebilmek için frekans kiralama süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda 30 Kasım ve 21 Aralık'ta iki ayrı dilekçe gönderdi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak sürenin uzatıldığını duyurdu. Ongun “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na metrobüs hattımızda sağladığımız ücretsiz internet hizmeti için 31 Aralık 2021'e kadar frekans onayı verdikleri için teşekkürler. İBB WiFi hizmetimiz devam edecek” dedi.