Bakanlıktan turizm genelgesi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından deniz turizmi tesis ve araçları ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin genelge 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderildi.

Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan yeni corona virüsü (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunduğu aktarıldı.

Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılmasının öngörüldüğü genelgede, şu ifadelere yer verildi;

*Deniz turizmi tesisleri ve araçları ile turizm amaçlı sportif faaliyet işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.

1 METRE KURALI

*İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanır, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilir, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenir.

*Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanır.

*Genel kullanım alanlarında (bekleme, dinlenme vb.) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmalı, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler yapılmalıdır.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK UYARISI

Genelgede, deniz turizmi tesisleri ve araçları ile turizm amaçlı portif faaliyet işletmelerinin, tesisin/aracın/faaliyet alanının tamamında sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini almakla yükümlü olduğu vurgulanarak, şöyle denildi;

*Deniz turizmi araçları ile turizm amaçlı sportif faaliyet işletmelerinde misafir kabulünde rezervasyon sistemi uygulanır.

Tesis/araç girişinde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarına ilişkin yazılı bilgilendirme panoları düzenlenir.

*Bilgilendirmeler biri Türkçe olmak üzere üç dilde yapılır. Ayrıca tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde uygulanan/uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılır.

MASKE ZORUNLULUĞU

*Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan misafirlerin girmemeleri uyarısı yer almalıdır. Misafirlerin kuralları bildiğinden emin olunmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı tesis ve araçlara alınmamalıdır.

*Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Deniz turizmi tesisi üniteleri ve araçları için protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanır.

*Bu işlemler Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı COVID-19 rehberinde açıklanmıştır. Konaklamalı deniz turizmi tesisleri ve araçları için; hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde, yetkililere haber verilir, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilir, hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanır, COVID-19 teşhisi konmuş ise hizmetin sona ermesinden sonra kişinin temas ettiği bütün alanlar standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilir ve havalandırılması sağlanır.

DEZENFEKTE EDİLMEDEN SEFERE ÇIKILMAYACAK

*Araçlar, tamamen dezenfekte edilmeden yeni sefere çıkarılmaz. Deniz turizmi tesislerinin kontrol noktaları ve kapalı alan girişleri, deniz turizmi araçlarının girişleri ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerde irtibat bürolarında misafirler termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı ile karşılanır.

*Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulur. Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır. Temaslı POS cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra ödeme cihazı uygun dezenfeksiyon malzemeleriyle ya da en az yüzde 70 alkol içeren kolonya ile silinir.

*Ödeme alanlarında mümkünse kasa ile misafir arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer düzenlenir veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanır.

KAYITLAR 14 GÜN SAKLANACAK

Öte yandan işletmeler tarafından, deniz turizmi tesisleri ve araçlarını kullanan yatçı, misafir ve müşteriler ile turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanların isimleri ve iletişim bilgilerinin, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin (otelde kalıyorlarsa otel bilgileri), kullanım zamanları, varsa kronik rahatsızlıkları, COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenmesi ve bu kayıtların en az 14 gün saklanması gerektiği bildirildi.

YEME İÇME TESİSLERİ

Normalleşme sürecinde bu iş yerlerinde yeme ve içme hizmetinde alınması gereken önlemler de yazıda yer aldı.

Deniz turizmi tesisi ile deniz turizmi araçları bünyesinde yer alan yeme-içme ünitelerinde (restoran, lokanta, kafe vb.) Kültür ve Turizm Bakanlığının 20/5/2020 tarihli ve 2020/8 Sıra Sayılı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığının COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uygulandığı hatırlatıldı.

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER TERCİH EDİLECEK

Genelgede şu ifadelere yer verildi;

*Deniz turizmi araçlarının yeme içme hizmetleri mümkünse kapalı paketli olarak hijyen koşulları çerçevesinde servis edilir. Bu duruma servis malzemeleri (çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak vs.) çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmiş tek kullanımlık ürünler kullanılarak yapılır.

*Tek kullanımlık ürünlerin kullanılmaması durumunda, servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanır. Mutfak dışında aracın başka bir bölümünde mangal vb. yemek pişirme alanı oluşturulamaz.

*Turizm amaçlı sportif faaliyetlerde yeme içme hizmeti verilmesi durumunda; kapalı paketli olarak hijyen koşulları çerçevesinde servis edilir. Bu duruma servis malzemeleri (çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak vs.) çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmiş tek kullanımlık ürünler kullanılarak yapılır.

*Mutfak alışverişi sonrası malzemeler temizlenerek mutfağa alınmalıdır. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için mesafe en az 1 metre olacak şekilde oturma ve/veya yeme-içme düzenlemesi yapılmalıdır.

*Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.

*Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır. Yemek hazırlanması ve dağıtımı sırasında kişisel hijyen kurallarına uyulmalı ve maske takılmalıdır.

DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI

Deniz turizmi araçlarına yönelik önlemlerin yer aldığı genelgede, şu ifadeler kullanıldı;

*Ticari yatların faaliyetlerine ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Koronavirüs Normalleşme Sürecine İlişkin Belirlenen Tedbirlere uyulur. Özel deniz turizmi araçları ise sosyal mesafe planına uygun olarak mevcut kapasiteleri ile faaliyette bulunurlar.

*Misafirlerden tur sonunda konaklama tesisinde kalınması halinde buna ilişkin bilgiler alınır. Dalabilir deniz turizmi araçlarındaki oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına göre belirlenir ve kapasitesinin en fazla yarısı kadar misafir kabulü yapılır.

*Günübirlik gezi tekneleri ve yüzer deniz turizmi araçlarının oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile gölgelikler/şezlong gurupları gibi tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir, sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınır, işaretlemeler yapılır, bu plana uygun sayıda ve en fazla kapasitesinin yarısı kadar misafir kabul edilir ve kapasite bilgisi işletme girişinde görülebilir bir yere asılır.

*Oturma ve güneşlenme alanları arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmelidir. İHA