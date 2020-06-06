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Bakkal ve marketler bugün kaça kadar açık? İşte bakkal ve marketlerin çalışma saatleri…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle birçok işletmenin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaşandı. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bakkal ve marketler de çalışma saatleri değişen işletmelerden oldu. Sokağa çıkma yasağını önce ilan edilip, sonrasında da iptal edilmesiyle birlikte bakkal ve marketlerin çalışma saatleri merak edilir oldu. Bakkal ve marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte tüm yurt genelin bakkal ve marketlerin çalışma saatleri…

09:34 -
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Bakkal ve marketler bugün kaça kadar açık? İşte bakkal ve marketlerin çalışma saatleri…

Corona virüsü pandemisi ile birlikte bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine de düzenleme geldi. Günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar bakkal ve marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. İşte ayrıntılar…

BAKKAL VE MARKETLERİN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve bakkalların hangi saatler arasında hizmet vereceğini merak ediyor. BİM, A101, Migros, Şok ve Carrefoursa gibi ülke genelinde yayın olarak kullanılan marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Geçtiğimiz günlerde açılan AVM'lerin içerisinde bulunan marketlerin açılış saati ise 10.00.

BAKKAL VE MARKETLERE CORONA VİRÜSÜ DÜZENLEMESİ

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Corona İçeride Türkiye
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