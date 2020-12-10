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Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle bir dizi kısıtlama tekrardan yürürlüğe girdi. Yayınlanan genelgeye göre bakkal, market, manav ve kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatleri kısıtlandı.

Güncellenme: 08:50, 10/12/2020
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Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tüm yurt genelinde hafta için saat 21.00 ile takip eden gün saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı boyuna bakkal ve marketler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Hafta sonu ise sokağa çıkma yasakları tüm gün boyunca olacak. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında da bakkal, market, manav ve kuruyemişçi gibi işletmeler sadece saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Yasak boyunca araç kullanmamak şartı ile vatandaşlar bu dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Ayrıca berber, kuaför, güzellik salonları ve alışveriş merkezleri de saat 10.00 ile 20.00 saatleri arazında hizmet verebilecek.

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