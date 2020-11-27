Bakkal ve marketler saat kaçta kapanıyor?

Genelgeye göre; yurt genelindeki bakkal ve marketler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Bu saatler dışında bakkal ve marketler kapalı olacak.

Ayrıca, bakkal ve marketlerin yanı sıra alışveriş merkezi, kuaför ve güzellik merkezleri de saat 20.00’ye kadar açık olabilecek.

RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ

Kafeler, lokantalar ve restoranlar saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek.

Saat 20.00’den sonra ise sadece paket servisi olacak.

Açıklanan bu kararlarla ile birlikte kafe, restoran ve lokantalardaki masalar kaldırıldı ve oturma yerleri kapatıldı.