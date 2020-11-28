Bakkal ve marketlerin çalışma saatleri neler?

Bakanlığın genelgesine göre; tüm yurtta bulunan bakkal ve marketler sadece saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Ayrıca berberler, kuaförler, güzellik salonları ve alış veriş merkezleri de saat 10.00'da açılacak ve 20.00'de kapanacak.

RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ

Kafeler, lokantalar ve restoranlar saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek.

Saat 20.00'den sonra ise sadece paket servisi olacak.

Açıklanan bu kararlarla ile birlikte kafe, restoran ve lokantalardaki masalar kaldırıldı ve oturma yerleri kapatıldı.