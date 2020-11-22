Bakkaldan aldığı 80 derecelik kolonya limonlu su çıktı

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir bakkaldan kolonya alan Fırat Çınar, eline sürünce kokusunun değişik olduğunu fark etti. Kolonyanın sahte olduğunu düşünen Çınar, biraz döktükten sonra çakmakla yaktı. Üzerinde 80 derece olduğu yazan kolonya alev almadı. Bakkal Ahmet Yılmaz, Fırat Çınar’a parasını iade ederek, sahte olduğunu öğrendiği kolonyaları raftan kaldırdı.

32 yaşındaki Fırat Çınar, “Gerçek kolonya anında alev aldı. Bu bildiğiniz limonlu su. Burada hem bakkalı hem vatandaşı mağdur ediyorlar. Pandemi sürecinde bunun yaşanması daha da üzücü. Biz burada sahtekarlığı fark ederek deşifre ettik” dedi. Müşterisinin sattığı kolonyayı sahte olduğu gerekçesiyle geri getirmesi üzerine çok şaşırdığını ve aynı denemeyi yaptıklarını kaydeden bakkal Ahmet Yılmaz ise sonuç karşısında çok üzüldüğünü belirtti. (DHA)