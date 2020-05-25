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Bakkallar ve marketler ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kimseler, ‘bugün marketler açık mı' sorusunun cevabını arıyor. Ramazan Bayramı, tüm yurt genelinde evlerde geçiyor. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı sebebiyle Ramazan Bayramı boyunca evlerinde kalmaya devam ediyor. Peki bayram boyunca kapalı olan bakkallar ve marketler ne zaman açılacak?

18:08 -
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Bakkallar ve marketler ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Arefe Günü (23 Mayıs) başlayan sokağa çıkmaya yasağı, bayramın son günü (26 Mayıs) bitecek. Vatandaşlar ihyiyaçlarını karşılamak için marketlerin ve bakkalların ne zaman açılacağını merak ediyor.

MARKETLER VE BAKKALLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak. 27 Mayıs tarihinden itibaren marketler ve bakkallar hizmetlerine devam edecek.

Bugün marketler açık mı? Arefe Günü (23 Mayıs) marketler ve ...

ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Pazartesi Ramazan Sağlık salı Veteriner
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