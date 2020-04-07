Bakan talimat verdi: Sağlık çalışanlarına yeni imkan

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 28 gün geçti. Dün 75 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 649'a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 202 bin 845, toplam vaka sayısını 30 bin 217 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1415, entübe hasta sayısı 966, iyileşen vaka sayısı ise 1326 oldu.