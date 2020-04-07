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Bakan talimat verdi: Sağlık çalışanlarına yeni imkan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin kapıları, Covid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı.

14:36 -
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Bakan talimat verdi: Sağlık çalışanlarına yeni imkan

Milli Savunma Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimsenin kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Selimiye Astsubay Orduevi, Deniz ve Hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevinde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı. Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı bilgisi edinildi. (İHA)

 

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Sağlık
Son güncelleme: 15:16 07.04.2020
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