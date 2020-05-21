Balıkçılara balon balığı şoku!

Salgın sürecinde balık tutma yasağı uygulamasının sona erdiği Antalya’da, amatör olta balıkçıları 48 gün sora tekneyle denize açıldı. Balıkçılar, oltalarına takılan balon balığı sayısındaki artışa şaşırdı.

Yakalanan balon balıklarının birçoğu, çeneleriyle misinayı koparıp oltaya zarar verdi. Balon balığının, oltaya ağırlık için takılan kurşunu deniz dibine düşürmesi sonucu doğaya da zararı oluyor.

”BİZE BALIK YAKALATMIYOR”

Adrasan’da tekne sahibi Kudret Acar, balon balığının çok kuvvetli çene yapısına sahip olduğunu, oltalara zarar verdiğini söyledi.

Oltasına balon balığı takılan Mehmet Akçalar ise, “Akdeniz’i bitiren balon balığı bize balık yakalatmıyor. Balıkları yiyor, oltalarımızı kesiyor. Oltalarımızda kurşunlarımızı düşürüyor. Lanet bir balık” dedi.

”ÖLDÜRÜCÜ ETKİYE SAHİP”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, olta balıkçılarına ellerini balığın ağız kısmına yaklaştırmamaları gerektiği uyarısı yaptı.

Prof. Dr. Gökoğlu, “Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürebilir. Ayrıca bu balık bekletilirse, karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli” diye konuştu. (DHA)