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Balıkçıların ağına takıldı, hemen inceleme başlatıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi açıklarında balık avlayan Bodrumlu balıkçıların ağına bu kez balık yerine heykel takıldı.

Güncellenme: 17:30, 18/11/2020
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Balıkçıların ağına takıldı, hemen inceleme başlatıldı

Muğla Datça açıklarında avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 2 metre ve 300 kilogram civarında olduğu düşünülen heykeli gören balıkçılar hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından Bozburun iskelesine getirilen heykel Marmaris Müzesi yetkililerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bodrumdan balık avlamak için tekneleri ile Bozburun ve Datça arasında kalan bir bölgede ağlarını atan balıkçılar tarihi değeri oldukça yüksek olduğu belirtilen heykeli Bozburun iskelesinde müze yetkililerine heykeli teslim ederken, heykeli denizden çıkarma işlemi oldukça zor oldu.

Helenistik dönemden kaldığı tahmin edilen heykelin uzmanlar tarafından incelmeye alındığı öğrenildi. İHA

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Balık beyaz Endonezya Haber heykel Muğla
Yayınlanma Tarihi:17:26,
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