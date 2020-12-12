Balıkçıların ağlarına 1. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba açıklarındaki Güllük Körfezi’nde avlanan Devlet 3 isimli balıkçı teknesinin ağlarına takılan dev mayın görenleri hayrete düşürdü. Ağ ve balıklarla birlikte tekneye çekilen ve patlamış olduğu belirtilen mayın akşam saatlerinde Torba balıkçı barınağına getirildi.

Görenlerin merakla izlediği mayını güçlükle tekneye çektiklerini belirten teknenin kaptanı 32 yaşındaki İsmail Özbay, “Güllük Körfezi açıklarında iki gün önce attığımız ağları toplarken ağır bir cismin ağlarla birlikte geldiğini gördük. Mayın olduğunu anladık ancak tereddüt geçirdik, patlamamış olabilirdi, ancak patladığını anlayınca tekneye çekerek ilgili kurumlara bilgi vermek ve teslim etmek amacı ile balıkçı barınağına getirdik, yetkililere bilgi verdik” dedi.

“İTALYANLARIN DÖŞEDİĞİ MAYINLARDAN OLABİLİR”

Güllük Körfezi bölgesinde benzer mayınlara sık sık rastlandığını belirten turizmci ve kaptan Fethi Yüceses ise, “Muhtemelen 1918’li yıllarda 1. Dünya Savaşı’ndan İtalyanların döşemiş olabileceği onlarca mayından biri daha öncede burularda patlamamış mayınlar bulundu ve kontrollü şekilde patlatıldı” diye konuştu.