Balıkesir bayram namazı kaçta? Balıkesir bayram namazı ve duha (kuşluk) namazı saati…

Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı namaz ile karşılamak istiyor. Bin aydan daha hayırlı Ramazan Ayı'nda oruçlarını tutan ve ibadetlerini aksatmayan vatandaşlar, bayram namazı saatini de merak ediyor. İşte Balıkesir bayram namazı saati…

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Ramazan Bayramı bu sene 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir'de bayram namazının 06.21'de kılınacağını açıkladı.

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.