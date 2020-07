Balıkesir bayram namazı kaçta kılınacak? Balıkesir bayram namazı saati belli oldu!

Dinimizdeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, bu sene 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı'ndan corona virüsü sebebiyle cemaatle kılınamayan bayram namazı, Kurban Bayramı'ndan camilerde kılınacak. Bayram namazı sonrası kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşılacak.

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.40



BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI?

Kurban ibadeti vacip bir ibadettir. Adak, akika ve şükür kurbanları olduğu gibi her yıl Kurban Bayramı'nda vacip kurbanı kesilir. Peki, kurban kesmenin şartları nelerdir? Öncelikle kurban kesecek olan kimsenin Müslüman, buluğ çağına ermiş, akıl bali yerinde, nisap miktarı para ve mala sahip olması gerekir. Özellikle zekat ibadetinden bildiğiniz üzere doğal ihtiyaçları dışında 80 gram altını veya bu miktar değerinde mal ve parası olan Müslüman, nisap düzeyine ulaşmış olup kurban kesmekle hükümlüdür. Kısacası hali vakti yerinde olan her Müslüman meşru kılınan vacip kurban ibadetini Allah (c.c) rızasını kazanmak ve yoksul kardeşlerinin etle buluşmasını sağlamak için kurban kesmelidir. Kurban kesmeyi hiçbir zaman bırakmayan Peygamber Efendimiz (S.A.V) ümmetine kurban kesmenin önemini anlatmıştır. Kurban ile ilgili ayetler de bize meşru kılınan kurban ibadeti hakkında bilgi veriyor; “O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser Suresi 2. Ayet), “Biz kendilerini rızıklandırdığımız dört ayaklı davar (hayvan)'lar üzerine yalnız Allah'ın adını ansınlar diye, her ümmet için Kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac Suresi 22./34. Ayet)