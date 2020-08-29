Balıkesir’de 3.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Balıkesir'in Kalaycılar mevkiinde gerçekleşen 3.7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı olmadığı öğrenildi. Bu depremden yaklaşık 10 dakika sonra ise yine Balıkesir'de Kabakdere bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER