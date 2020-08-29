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Balıkesir’de 3.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımına göre, sabah saatlerinde Balıkesir’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.36’da gerçekleşen deprem, yerin 5.6 kilometre derinliğinde oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

08:11 -
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Balıkesir’de 3.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Balıkesir'in Kalaycılar mevkiinde gerçekleşen 3.7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı olmadığı öğrenildi. Bu depremden yaklaşık 10 dakika sonra ise yine Balıkesir'de Kabakdere bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Balıkesir Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler
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