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Balıkesir’de 3.9 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

AFAD verilerine göre Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yazören Savaştepe olan depremin derinliği 5.0 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

12:42 -
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Balıkesir’de 3.9 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:17'de Balıkesir’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.00 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 12:46 12.06.2020
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