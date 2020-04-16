Balıkesir’de 4 apartman karantinaya alındı

Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde corona virüsü salgını açısından risk oluşturan yerleri inceledi. Kurul bu kapsamda Camisavat Mahallesi’nde, İkizçay Mahallesi’nde ve Akçay Mahallesi’ndeki apartmanlarda 14 gün süre ile karantina uygulanması kararını aldı. Bu kararın ardından bölgede ilaçlama yapıldı. Karantinaya alınan apartmanların girişine şerit çekildi. Karantina süresince apartmanda bulunanların ihtiyaçlarının ‘Sosyal Vefa Destek’ ekiplerince sağlanacağı açıklandı. Aile hekimleri apartman sakinlerinin günlük takibini yapacak.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada, “Alınan kararlar vaka yoğunluklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın bulaştırıcılığının önüne geçebilmek için bazı binalarda vaka yoğunluğu göz önünde bulundurularak karantina kararı alınmıştır. Karantina süresince apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için gerekli önlemler alınacaktır” dedi. (DHA)

