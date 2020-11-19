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Balıkesir’de 7 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı 7 kırsal mahalle karantinaya alındı. Altıeylül Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İlçe sınırları içerisinde bulunan birçok kırsal mahallede, çok sayıda vaka ve temaslı olmasından dolayı, karantinaya alınmış durumda" ifadelerine yer verildi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 09:43, 19/11/2020
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Balıkesir’de 7 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 7 kırsal mahalle karantinaya alındı. Altıeylül Belediyesi, Jandarmanın mahallelerin giriş ve çıkışlarında 7/24 nöbet tutuğunu açıkladı.

7 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI 

Altıeylül Belediyesi’nin açıklaması şöyle:

“Tüm dünya gibi ülkemiz de aynı hataya düşerek üç kurala uymakta zorluk çekiyor. Covid-19 ile mücadelesine aralıksız devam eden Altıeylül Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarını hızlandırdı. Yetkililerin maske, mesafe ve temizlik uyarılarına rağmen yaşanan artışlar, kurallara tam anlamıyla uyulmadığının göstergesi. Balıkesir'de yaşanan hızlı vaka artışları da kısıtlamalar ve karantina uygulamalarını zorunlu hale getiriyor.

Altıeylül sınırları içerisinde bulunan birçok kırsal mahalle de, çok sayıda vaka ve temaslı olmasından dolayı, karantinaya alınmış durumda. Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de karantinada olan kırsal mahallelerde yoğun bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde köşe bucak her yeri dezenfekte ediyor. Kırsal mahallelerin giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekipleri 7/24 nöbet tutuyor. Köylüköy, Kabaklı, Aslıhantepecik, Yakupköy, Büyükbostancı, Kozören ve Pamukçu mahallerinde başlatılan karantina uygulaması, toplum sağlığı için alınan kararlar ve uygulamada olan dezenfekte çalışmaları sayesinde vaka artışlarının önüne geçilmesi planlanıyor.”

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