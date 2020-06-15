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Balıkesir’de iki grup arasında çatışma: İki ölü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki zeytinlik alanda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, üçü ağır sekiz kişi de yaralandı.

10:51 -
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Balıkesir’de iki grup arasında çatışma: İki ölü

Olay, Geriş Mahallesi'ndeki otogarın arka tarafında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nden bir grup genç ile Geriş Mahallesi'nden bir grup genç arasında, dün sabah bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Olay, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Akşam saatlerinde ise iddiaya göre, barışmak için haberleşen iki ayrı grup, otogar arkasındaki zeytinlik alanda bir araya geldi.

FOTO: DHA

Gençler arasındaki konuşma, bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma ise kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin hedefi olan iki kişi, hayatını kaybederken, sekiz kişi de yaralandı. Yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, dört kişinin de ayakta tedavi olduğu öğrenildi.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan üç kişi, Edremit Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Polis ise olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. (DHA)

Balıkesir çatışma kavga Polis Sağlık
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