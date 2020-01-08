Balistik füze nedir? Balistik füzenin menzili nedir?

Kısa, orta menzil, kıtalararası ve denizaltı olarak koşulu ile 4 tipte olan balistik füze en caydırıcı silahlar arasında yer alıyor. İşte balistik füze hakkında bilgiler…

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze güç sistemine sahip olan ve bu sistemin elde ettiği hareketle hedefine yönelen, üzerlerinde nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık ya da birden fazla başlık bulundurabilen güdümlü ya da güdümsüz füze sistemine denir. Başlıklar nedeniyle de balistik füze zararları değişmektedir. Ayrıca balistik kavramı, füzelerin ve mermilerin hareketlerini analiz eden bir bilim dalıdır.

Kısa, orta menzil, kıtalararası ve denizaltı olarak koşulu ile 4(dört) tiptedir.

Tarihteki yeri ise; İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Nazi Almanyası'nın 1942'nin sonlarına doğru geliştirdiği ve Adolf Hitler'in intikam silahları adını verdiği V-1 ve V-2'ler ile tarihte ortaya çıkmıştır.

V-1'ler basit bir yönlendirmeyle 2500-3000 feet aralığında 500 km'ye yakın hızlarda 1 ton patlayıcı taşıyabilmektedir.

BALİSTİK FÜZE MENZİLİ NEDİR?

Kısa menzilli balistik füze: (Short-range ballistic missile SRBM) 150 ile yaklaşık 1000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Orta menzilli balistik füze: (Medium-range ballistic missile (MRBM) yaklaşık 1000 ile 3000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): (Intercontinental ballistic missile ICBM) 5000km ve üzeri menzil aralığı olan sistemdir.