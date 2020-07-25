Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına: Hayırdır, size ne? Benim karım

Antalya’nın Kepez ilçesine yer alan bir sitede dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre E.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü., mutfakta eline geçirdiği cam şekerliği Güneş Ü.’ye fırlattı. Can havliyle balkona kaçan ve yardım çığlığı atan Güneş Ü., eşi E.Ü. tarafından burada da şiddet görmeye devam etti.

“KOLUNDAN SÜRÜKLEYEREK İÇERİYE GÖTÜRDÜ”

Güneş Ü.’nün yardım çığlığını duyan komşular balkona çıkarak E.Ü.’ye tepki gösterdi. Site içindeki komşular durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, bir taraftan da E.Ü.’nün evinin kapısına kadar giderek Güneş Ü.’ye yardımcı olmak istedi ancak tüm çabalara rağmen E.Ü., kapıyı açmadı. E.Ü., balkondaki karısını kolundan tutup sürükleyerek içeriye çekti.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Polislerin gelmesinin ardından kapıyı açan E.Ü., gözaltına alınırken, sağlık görevlileri yaralanan Güneş Ü.’ye hemen müdahale etti. Aldığı yaralardan dolayı bayılan Güneş Ü., hemen hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.Ü.’yü araca bindirerek merkeze götürdü. E.Ü., ilk ifadesinde karısına kesici aletle zarar vermediğini, tartışma sonrası cam şekerlik fırlattığını kaydetti.

Hastaneye kaldırılan Güneş Ü.’nün ayak bileklerinde derin kesikler olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Yapılan ilk incelemede E.Ü.’nün fırlattığı cam şekerliğin kırıldığı ve kırılan bu cam parçalarıyla da kadına zarar vermiş olabileceği değerlendirildi.

CEP TELEFONUYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

E.Ü. ile karısı Güneş Ü. arasında balkonda yaşananlar anbean sitede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çevredekilerin sert tepki gösterdiği E.Ü.’nün ise söylenenlere aldırış etmediği görüldü. Çevredekilerin ‘kadını bırak’ demesine ise E.Ü., “Hayırdır size ne? Benim karım” diye karşılık verdi.