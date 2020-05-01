Balkonlarda 1 Mayıs!

Tüm dünyada dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kabul edilerek çeşitli kutlamaların yapıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi.

BALKONLARDAN KUTLADILAR

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara çağrıda bulunan işçi sendikaları, ‘1 Mayıs akşamı balkonlardayız’ açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine saatler 21.00’i gösterdiğinde birçok vatandaş balkonlara çıkarak, alkışlar eşliğinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Sendika üyeleri, siyasetçiler de kutlamalara evlerinden destek verdi.