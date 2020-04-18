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Balkonlardan İstiklal Marşı okuyalım çağrısı! 23 Nisan’da İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan 23 Nisan çağrısı geldi. 23 Nisan akşamı vatandaşlar evlerinde camlarından, balkonlarından İstiklal Marşı okuyacak. Peki İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

11:11 -
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Balkonlardan İstiklal Marşı okuyalım çağrısı! 23 Nisan’da İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

Meclis'in açılışının 100'üncü yılı olan 23 Nisan'da yapılacak programlara ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bir açıklama geldi.

İSTİKLAL MARŞI ÇAĞRISI

Şentop şunları söyledi:

*23 Nisan günü alınan tedbirler dolayısıyla programları daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Vekiller sosyal mesafeye dikkat edecek. Maske takacak.

*Akşamında ise büyük bir resepsiyon planlıyorduk. İptal ettik. Ama onun yerine aynı anda, aynı heyecanı yaşayacağımız bir önerimiz olmuştu.

İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

*Bunu tekrarlıyorum buradan; 23 Nisan akşamı saat 21.00’de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibarıyla İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler.

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