Balyoz mağdurunun tazminat tepkisi!

Sosyal medyadan “Onun için mi dünya kadar tazminat aldınız, şimdi de eze eze yiyorsunuz söylesene kaç milyon aldın tazminat olarak” yazdı. Çetin kendisini hedef alan paylaşıma yanıt verdi. Beraat eden komutanların milyonlarca lira tazminat kazandığı algısı yaratıldığına dikkat çeken Çetin, tazminat gerçeğini açıkladı.

Çetin, halen tazminatını alamayan komutanlar olduğunu belirtip şunları yazdı: “44 ay hapis karşılığı 220.000 TL tazminata hak kazandım. Yargıtay onayladı. Geçen sene ödeme yapıldı. Üstelik ben ödeme yapılan ilk beş arasındayım. Daha bir kuruş almamış yüzlercesi var. Bu senin ateşini söndürür mü?”