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Bank Asya’nın kurucu ortağı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., adliyeye sevk edildi.

Güncellenme: 14:56, 10/11/2020
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Bank Asya’nın kurucu ortağı adliyeye sevk edildi

Ankara polisinin FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda, Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M., geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara'da saklandığı adreste sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreden beri aranan firari FETÖ üyesi Kamil Yavuz M., sorgulanmak üzere Pazar günü İstanbul'a gönderildi.

POLİSE BİLGİ VERMEDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorguya alınan örgüt üyesinin, FETÖ/PDY üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul ettiği, ancak bu kripto programı telefonuna kendisinin yüklemediğini ifade ettiği öğrenildi. M., emniyetteki sorgusunda içinde bulunduğu örgütle ilgili fazla ayrıntı vermediği kaydedildi.

Örgütün mali yapısında büyük önem taşıyan kapatılan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu öne sürülen Kamil Yavuz M., ifade işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. (İHA) 

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