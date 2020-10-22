Banka kartına el koyan AKP’li başkan eşine de kıyak geçmiş

AKP Adıyaman İl Kadın Kolları'nda görev yapan bir kişi, AKP Adıyaman Kadın Kolları İl Başkanı Perihan Gümüş’ün banka kartına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan olayla ilgili Sözcü’ye konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, iddialarla ilgili AKP'den hala bir açıklama gelmediğini söyleyerek AKP’li Perihan Gümüş'ün siyasi nüfusunu kullanarak öğretmen olan eşi Mustafa Gümüş'ü Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atattığını iddia etti.

“AKP ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜNÜN EN NET GÖSTERGESİDİR”

“Yaşanan bu olay AKP'nin siyasi olarak çürümüşlüğün bir örneğidir” diyen CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, şöyle konuştu; ”AKP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı ve Adıyaman Belediyesi meclis üyesi Sayın Perihan Gümüş, yönetiminde olan bir kişinin işe aldırması sonrasında banka kartına al koyarak aylarca o arkadaşın maaşını kendisinin çektiği ve bundan dolayı o arkadaşı mağdur ettiğine dair bir haber yayınlandı. CHP Adıyaman İl Başkanlığı olarak bizde bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla ciddi bir araştırma yaptık.

“HAKKINDA YAPILMIŞ ŞİKAYETLER VAR”

Yaptığımız araştırma sonucunda Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış olan bir şikayetin olduğunu gördük. Geçmiş dönemlerde AKP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Perihan Gümüş ile ilgili birçok iddialar vardı. Bu son yaşanan olayda da dahil olmak üzere kamuoyunda konuşulan iddialarla ilgili ne AKP'den ve İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Perihan Gümüş'ten şuana kadar bir açıklama yapılmadı. Bu olay Adıyaman için kabul edilemeyecek bir olay. Yaşanan bu olay AKP'nin siyasi olarak çürümüşlüğün bir örneğidir. Siyasi nüfusu ve torpillerle bu insanları işe alıyorsunuz arkasından da işe aldığınız insanların dahi çalıştıkları emeğin karşılığı olan parayı dahi kendinize almanız politikadaki AKP çürümüşlüğünün en net göstergesidir. Daha üzücü olan tarafı ise AKP Adıyaman İl Başkanlığının ve AKP İl Kadın Kolları Başkanının bu iddialar karşısında sessizliğini korumasıdır”

“SİYASİ NÜFUSUNU KULLANARAK EŞİNİ MİLLİ EĞİTİM'DE MÜDÜR YARDIMCISI YAPTI”

AKP'li İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş'ün siyasini nüfusunu kullanarak eşini Adıyaman il Milli Eğitim Müdür yardımcısı görevine getirildiğine dair bilgi aldıklarını belirten Binzet, ”Sayın Perihan Gümüş'ün öğretmen olarak görev yapan yeterliliği olup olmadığı konusunda şüpheler olmasına rağmen siyasi nüfusunu kullanarak eşi Mustafa Gümüş'ün Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği konusunda bilgi aldık. ” diye konuştu.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet’in iddialarıyla ilgili telefonla aradığımız AKP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş telefonlara cevap vermedi.

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