Barajda çatlak sette göçük… İşte son durum

Uşak’ın Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı’nın gövde dolgusundan, dün sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) 2’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip, zirai amaçlı kullanılan barajdaki suların tahliye edilme çalışması sürerken, bir yandan da gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı Bahadır ve Hatipler köylerinin boşaltılması kararlaştırıldı.

SETTE GÖÇÜK



Öte yandan barajın setinde göçük meydana geldiği de ortaya çıktı. Sette sızıntı yapan yerin üzerindeki göçük endişeye neden olurken, sızıntının da buradan kaynaklandığı sanılıyor.

KÖYLER BOŞ KALDI



Köy camilerinden yapılan anonslarla halkın, evlerini dikkatli ve hızlı terk etmeleri istendi. Uşak Valiliği’nce köy sakinleri için ilçedeki otel, pansiyon ve yurtlarda kalacak yer temin edildi. Bazı aileler ise kendi tercihleriyle yakınlarının evlerinde kaldı. Köylüler, evlerini terk etmeden önce hayvanlarını ve değerli eşyalarını da güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere götürdü. Köylerin tahliye edilmesiyle sokaklar da boş kaldı. Köy sakinleri, bir an önce sorunun giderilmesini beklediklerini ve sağ salim evlerine dönmek istediklerini söyledi.

OKULLAR BUGÜN DE TATİL

Uşak Valiliği dün yaptığı açıklamada olayın nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemenin sürdüğünü belirtmişti. Yağışın bugün artarak devam edeceği vurgulanan açıklamada “Köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır” denildi. Bahadır ve Hatipler köylerinde okullar bugün de tatil edildi.

VALİ: CİDDİ YAĞIŞ VAR

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dün akşam saatlerinde bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kocabıyık, Bahadır köyünden 584, Hatipler köyünden 778 kişinin tahliye edildiğini belirterek “DSİ barajdaki suyu tahliye etmeye çalışıyor. Buna rağmen ciddi bir yağış var. Bu yağış nedeniyle suyun boşaltma hızı, dolma hızını karşılamıyor” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)