Barajın dolması için 60 kurban kesildi

Sındırgı ilçesindeki 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajında yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Barajdaki su seviyesinin yüzde 10’un altına düşmesi nedeniyle, yağmur duasına çıkıldı.

Sındırgı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde bir hafta öncesinden planlanan yağmur duası ve kurban kesimine kırsal mahallelerden vatandaşlarda katıldı. İlçe genelinde vatandaşlar tarafından dualar edilirken kırsal mahallelerde kesilen kurbanlar da dahil olmak üzere 60 kurban kesildi. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara pay edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İlçe Müftüsü Sedat Çakar, imamlar, Çaygören Mahalle Muhtarı Birol Keskin, mahalle sakinleri katılımı ile pandemi kuralları göz önünde bulundurularak Çaygören Barajı kenarında Kuran-ı Kerim okundu, kurban kesildi ve yağmur duası edildi.

Tüm muhtar ve vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, şunları söyledi:

* Sındırgımızda ve Türkiye de hatta bütün dünyada 2020 yılı farklı hiç alışmadığımız hiç bilmediğimiz afetler salgın hastalıklar, depremler maalesef en sonda kuraklık olarak baş gösterdi. Hepimizi ve dünyayı etkiliyor.

* Bizler Sındırgı olarak ve 75 mahallesi ile beraber bu duruma hem dikkat çekebilmek hem de halkımıza bu dünyanın sahibi, alemlerin rabbi olan Allah’a yalvarabilmek, dua edebilmek ve bu kötülüklerden yanlışlıklardan sıkıntılardan kurtarabilmesi ve yağmurların bereketlerin afetsiz bir şekilde yağmasını rabbimden dileyebilmek için bugün kuruyan Çaygören barajımızın kenarında kurbanlarımızı kestik, dualar ettik.

* Özellikle de burada bulunmasını istediğimiz kişileri de davet ettik. Onlar sabiler, onlar günahsızlar. Çünkü bir duanın kabul edilebilmesi için günahsız olmak veya günah işlememek veya tövbe etmek şart olan işlerden birisi olduğuna inanıyoruz. Rabbim inşallah afetsiz versin. Rabbim bereketlendirsin, barajlarımızı doldursun.

“BU SEVİYEYİ 2000’Lİ YILLARDA GÖRDÜK”

Yağışların olması ve barajın dolması temennisinde bulunan Çaygören Muhtarı Birol Keskin de “Bu seviyeyi 2000’li yıllarda gördük. İnşallah yağan yağmurlarla dolar diye umut ediyoruz. Bugün Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş, müftümüz yağmur hayrı yaptık, kurbanlar kestik. İnşallah kurbanlarımız kabul olur, yağışlar yağar barajımız da dolar” dedi. DHA