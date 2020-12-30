Barajlar dip yaptı, Bursa’nın 50-60 günlük suyu kaldı

İYİ Parti Bursa Milletvekili TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, ülke genelinde yaşanan kuraklığa dikkat çekti ve Bursa adına yaptıkları araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. Yerinde yaptıkları incelemede olayın ciddiyetini gözlemlediklerini vurgulayan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Ülkemizin genelinde mevsim itibarı ile beklenen yağışların olmaması, barajlarımızı doğal olarak dibe vurdurdu.

Bugün itibarı ile Bursa'ya sadece 50-60 gün yetebilecek miktarda içme ve kullanma suyumuzun kaldığına endişeyle şahit olduk. Elbette ki bu tespiti, bir şikayet konusu amacıyla yapmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. Derdimiz, iyice yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmek, hemşehrilerimize suyu çok daha tasarruflu kullanmalarını hatırlatmak, Bursa'da acil bir ‘su yönetimi stratejisi' başlatılmasını önermektir. Bu noktada, bizlere de bir görev düşerse, muhalefet olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu da ifade etmek isteriz” dedi.

“ACİL EYLEM PLANI ŞART”

İYİ Parti Bursa il Başkanı Selçuk Türkoğlu ise durumun vehametini rakamlarla ortaya koydu. Doğancı Barajı'nın yıllık kapasitesi 110 milyon metreküp, Nilüfer Barajı'nın da 60 milyon metreküp olduğunun altını çizen Türkoğlu, “Şu andaki doluluk oranı Doğancı'da yüzde 29, Nilüfer'de ise yüzde 4,5'tur. Her iki barajda bugün itibariyle işe toplam 11 milyon metreküp su var ve söz gelimi 27-12-2020 günü şehre 155 bin 920 metreküp su verildiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“50-60 GÜN SUYU KALDI”

“Bazı günlerde çok daha fazla su kullanıldığını düşünürsek Bursa'nın maalesef sadece 50-60 günlük suyunun kaldığını görüyoruz” diyen Türkoğlu, “Kentimizde ortalama 83 milyon metreküp su kullanıldığını düşünürsek Doğancı, Nilüfer, Çınarcık ve Gölbaşı göletinin yükseltilmesi çalışmalarının derhal başlatılması gerekiyor. İleride yaşanacak daha kurak yıllarda, bu korkuyu yaşamamak için özellikle Çınarcık barajının da arıtma bağlantısının yapılması şarttır. Özetle Bursa'yı yönetenler su ile ilgili acil eylem planı yapmalı ve en kısa zamanda Bursa kamuoyuna mevcut durumla ilgili açıklama yaparak, tatmin edici bilgiler vermelidir” şeklinde konuştu.