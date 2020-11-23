Baransu 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı

Kapatılan Taraf gazetesinde yer alan “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı” başlıklı haber kapsamında haberi yazan Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada yaklaşık 6 yıl sonra karar çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, sanık Mehmet Baransu'nun avukatı ile diğer sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı, müşteki Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına ise Hazine avukatı katıldı.

Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, müvekkilinin beraatini istedi. Sanık Mehmet Baransu ise beraatini talep etti.

BARANSU'YA 17 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Murat Şevki Çoban'ın “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etmek”, “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” ve “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yayımlanması, yayılması ve açıklanması” suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Mahkeme, sanık Mehmet Baransu'nun ise tüm bu suçlardan toplamda 17 yıl 1 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinde Baransu'ya ait “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberle manşetten yayımlandığı anlatılmıştı.

İddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban'ın “Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlarından ayrı ayrı 30 yıl 2 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargılamayı yapan Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek, dosyanın basın suçlarına bakmakla görevli Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.