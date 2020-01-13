Barbekü yaparken havaya uçtular: Biri ağır iki yaralı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Peyas Mahallesi’nde oturan Saliha Ç., yanında bulunan diğer aile fertleriyle birlikte balkondaki şöminede barbekü yapmak için hazırlık yaptı.

Ateşin yakılmasıyla birlikte şöminenin içinde bulunan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda Saliha Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saliha Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)