Barınakları küle dönen binlerce mülteci sokaklarda yatıyor

Yunanistan’ın Kuşadası’nın karşısındaki adası Samos’un Vathy kentindeki mülteci kampında dün gece başlayan yangın, bugün akşam saatlerinde tamamen söndürülebildi.

Dün akşam saatlerinde, iftara kısa bir süre kala çıkan ilk yangının kontrol altına alınmasından üç saat sonra, yeni bir yangın daha başlamıştı. Plastik malzemelerle yapılan derme çatma kulübelerin olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Samos itfaiyesinin tüm müdahalelerine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca, binlerce mülteci tahliye edildi.

GECEYİ SOKAKLARDA, AĞAÇLARIN ALTINDA GEÇİRDİLER

Mültecilerin kaldığı derme çatma kulübelerde plastik, muşamba gibi malzemeler yüzünden Samos itfaiyesi yangına müdahalede yetersiz kaldı. Kampta kalan yaklaşık 10 bin mültecinin büyük bölümü gece saat 24:00 sıralarında tahliye edildi. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu çeşitli ülkelerden gelen mülteciler geceyi Vathy sokaklarında ve çevredeki ağaçların altında bekleyerek geçirdi.

MÜLTECİ BAKANI SAMOS’A GELECEK

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle evlerine kapanan ada sakinleri, sosyal medya üzerinden hükümete yüklendi. Mültecilerin Avrupa’ya yayılmaması için anakaraya çıkarılmamasını eleştiren Samos halkı, kampın boşaltılmasını istedi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile görüşen Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutzouris, adalarda mültecilerle ilgili sıkıntıları anlattı. Samos medyasından alınan bilgiye göre Göç ve İltica Bakanı Mitarakis yarın Samos’a gelerek soruna çözüm için bir dizi görüşme yapacak.

8 MÜLTECİ TUTUKLANDI

Bu gelişmeler yaşanırken Samos polisi yangınların çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan 8 mülteci “kundaklama, kışkırtıcılık yaparak barışı bozma, hasara neden olma, suç işlemek için örgüt kurma” suçlarından tutuklandı. Olaylarla ilgili olarak iki kişinin daha arandığı öğrenildi.